بلينكن يؤكد دعم واشنطن للشراكة مع بغداد

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، التزام واشنطن بدعم الشراكة مع بغداد.

وقال الناطق باسم الخارجية نيد برايس، في بيان، إن بلينكن أكد أن "الولايات المتحدة مستعدة للشراكة مع الحكومة العراقية بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي لتحسين الفرص الاقتصادية، وتعزيز استقلال الطاقة، ومعالجة أزمة المناخ".

وأشار إلى أن وزير الخارجية شدد على التزام واشنطن بـ"مواصلة دعم العراق في جهود مواجهة داعش"، لافتا إلى أن الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته من الأهداف المشتركة للتعاون.

وبحث بلينكن مع الرئيس العراقي الحاجة إلى "زيادة احترام حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد في العراق".

وذكر برايس أن بلينكن قدم التهنئة للرئيس العراقي والشعب العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة.

من جانبه أكد الرئيس العراقي على أهمية التحالف الاستراتيجي والتعاون الوثيق في محاربة الإرهاب، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتحدث الجانبان خلال المكالمة عن حضورهما المزمع لمؤتمر قمة المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن عبد اللطيف رشيد أشار إلى المشاكل البيئية التي يعاني منها العراق والشحّ في المياه.

المصدر: RT + وكالات