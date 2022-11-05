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مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
Globallookpress
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء يوم السبت، مقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما برصاص القوات الإسرائيلية قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الشاب مصعب محمد محمود نفل أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب قرب بلدة سنجل، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي قبل أن يعلن الأطباء عن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تلقى تقارير عن "إلقاء حجارة على طريق سريع ما تسبب في إلحاق أضرار بسيارات على الطريق".

وأضاف في بيان أن جنوده ردوا بفتح النار باتجاه منفذي الرشق بالحجارة.

المصدر: وكالات

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