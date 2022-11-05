مصر.. إضاءة هرم خفرع ومبنى وزارة الخارجية بشعار قمة المناخ الدولية (صور)

تتجه أنظار العالم يوم الأحد إلى مدينة شرم الشيخ المصرية حيث ستعقد قمة المناخ الدولية "COP 27".

وسيحضر وفود ورؤساء دول وملوك من مختلف أنحاء العالم، لوضع حلول واقعية لمشكلات باتت تهدد وجود البشرية، ناتجة عن آثار التغيرات المناخية.

وبهذه المناسبة، أضاءت مصر هرم خفرع والذي يعود تاريخه إلى 4500 عام، بشعار مؤتمر المناخ COP 27.

كما قررت وزارة الخارجية إضاءة مبناها بكلمة COP 27.

مبنى وزارة الخارجية المصرية يضيء بمناسبة مؤتمر التغير المناخي في شرم الشيخ غدا

Illumination of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs building with the word COP27 on the occasion of the Climate Change Conference in Sharm El-Sheikh @COP27P@UNFCCC#مناخ_برس#hassan_elkabanypic.twitter.com/wPS78Ldrdx — Hassanelkabany حسن القباني (@hassanelkabany) November 5, 2022

المصدر: وسائل إعلام مصرية