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مصر.. إضاءة هرم خفرع ومبنى وزارة الخارجية بشعار قمة المناخ الدولية (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. إضاءة هرم خفرع ومبنى وزارة الخارجية بشعار قمة المناخ الدولية (صور)
Globallookpress
قمة المناخ الدولية
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تتجه أنظار العالم يوم الأحد إلى مدينة شرم الشيخ المصرية حيث ستعقد قمة المناخ الدولية "COP 27".

وسيحضر وفود ورؤساء دول وملوك من مختلف أنحاء العالم، لوضع حلول واقعية لمشكلات باتت تهدد وجود البشرية، ناتجة عن آثار التغيرات المناخية.

وبهذه المناسبة، أضاءت مصر هرم خفرع والذي يعود تاريخه إلى 4500 عام، بشعار مؤتمر المناخ COP 27.

كما قررت وزارة الخارجية إضاءة مبناها بكلمة COP 27.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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