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تونس.. توقيف 4 نساء بشبهة الترويج للفكر المتشدد

أخبار العالم العربي

تونس.. توقيف 4 نساء بشبهة الترويج للفكر المتشدد
Globallookpress
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أعلنت أجهزة الأمن التونسية توقيف 4 نساء بشبهة الترويج للفكر المتشدد ونشر الفتاوى التكفيرية، في مجموعات مغلقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وجرى توقيف النسوة الأربع بمحافظتي سوسة والقيروان، الواقعتين إلى الجنوب من العاصمة تونس.

وقالت أجهزة الأمن التونسية إن الموقوفات كن ينشطن في مجموعات مغلقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين، إلى الانتباه لسلوك أبنائهم ومراقبة تصفحهم لمواقع الإنترنت، وتوعيتهم بمخاطر الدخول إلى المواقع التكفيرية، والتواصل مع عناصر متطرفة، لمساندة مجهوداتها للتصدي لآفة الإرهاب.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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