ليبيا.. الدبيبة يحمل مجلس النواب مسؤولية فشل الانتخابات السابقة

حمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مجلس النواب مسؤولية فشل الانتخابات السابقة.

واتهم الدبيبة مجلس النواب بالسعي للقفز عن الانتخابات وتمرير مشروع التمديد بحجة تغيير الحكومة من أجل الانتخابات.

وأضاف أن كل مديريات الأمن في كل ربوع ليبيا قادرة على تنفيذ الانتخابات عبر تكليف ضباط يعملون بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات.

ودعا الدبيبة الأطراف السياسية للتصارع من خلال الانتخابات فلن تكون هناك مراحل انتقالية أخرى.

ومن جانبه أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح أن القانون الانتخابي مسؤول عن الأمن والجهات الأمنية مسؤولة عن الحفاظ عليه، مضيفا أنه إذا كان هناك قانون انتخابي متوافق عليه سيتوفر الأمن.

المصدر: قناة "الجماهيرية"