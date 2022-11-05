تونس.. عبير موسي تندد بانعدام الاتصال الرئاسي والحكومي (فيديو)

ندد عبير موسى زعيمة الحزب "الدستوري الحر" في تونس بانعدام الاتصال الرئاسي والحكومي رغم أنه من حق المواطن معرفة ما يحدث ببلاده، وشجبت التعتيم عن المعلومات وانتهاك حق المواطنين.

وقالت موسي يوم السبت، إن هناك غيابا للحق في النفاذ إلى المعلومات المرتبطة بأنشطة رئيس البلاد قيس سعيد، وكل ما يحصل في قصر الرئاسة.

وجاء ذلك في كلمة لموسي خلال وقفة احتجاجية نفذها المئات من أنصار حزبها أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) في العاصمة تونس.

ودعت إلى ضرورة تحقيق "السيادة الوطنية والسيادة الإعلامية".

واعتبرت موسي أن "أول ركن من أركان المنظومة الإعلامية هو الحق بالنفاذ للمعلومة حول كل ما يدور بالبلاد".

وشددت على "ضرورة أن تحمي الهايكا حق النفاذ إلى المعلومة والتغطية المتوازنة بين مختلف الأطراف السياسية".

المصدر: وكالات + وسائل إعلام تونسية