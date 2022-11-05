ليبيا.. القبض على وافد سرق صقرا

أعلنت مديرية أمن الكفرة جنوب شرق ليبيا القبض على عامل وافد، بشبهة سرقة صقر يمتلكه أحد أصحاب المزارع في المنطقة.

وأضافت المديرية أن المتهم ألقي عليه القبض جنوب مدينة الكفرة حيث كان ينوي الفرار إلى السودان.

وأشارت إلى أن المتهم أوقف بناء على بلاغ من صاحب المزرعة.

وأكدت المديرية أن المتهم وخلال التحقيق معه اعترف بما نسب إليه وأبلغ عن مكان وجود الطائر ليتم استرجاعه.

كما أشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

وتأتي الواقعة بعد بيع نوع نادر من الصقور في مزاد علني بمدينة مساعد الليبية بقيمة تقارب المليون دولار، ليكون أغلى صقر في العالم.

وقال منظمو المزاد إن الطائر تم بيعه بهذا المبلغ بسبب سماته الفريدة وندرته في العالم والسلالة التي ينتمي إليها، وهو من نوع "الشاهين" الذي يعرف محليا باسم "أبحرية".

المصدر: "بوابة الوسط" الليبية