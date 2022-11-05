بالصور.. طائرات القوات الجوية السعودية المقاتلة تصل إلى جزيرة كريت في اليونان

اكتمل وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بمناورات تمرين "عين الصقر 3" إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية، حيث من المقرر أن تنطلق المناورات الأسبوع المقبل.

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وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القوات الجوية تشارك في المناورات بطائرات مقاتلة من طراز "إف -15" مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

طائرات #القوات_الجوية⁩ المقاتلة من نوع «إف-١٥» تصل إلى قاعدة سودا الجوية باليونان للمشاركة في مناورات تمرين «عين الصقر 3». pic.twitter.com/CE7NF9lzD4 — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 4, 2022

من جهته، أشار قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في المناورات العقيد الطيار الركن خليفة بن دغفق العنزي إلى أن هذه المناورات امتداد لمناورات "عين الصقر" التي نفذت بالتناوب بالمملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان.

وبين أن المناورات سبقها اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية، تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك وُضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية، لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في المجالات المتاحة.

المصدر: "واس"