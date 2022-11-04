الرئاسة المصرية لقمّة المناخ تحدد إجراءات تنظيم تظاهرة أو مسيرة مناخية على هامش "COP27"

حدد الموقع الرسمي للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 الإجراءات اللازمة لتنظيم المشاركين في المؤتمر تظاهرة أو مسيرة مناخية داخل المنطقة المخصصة للتظاهرات.

وأوضح الموقع الرسمي أن أي مشارك يرغب في القيام بتظاهرة مناخية داخل المنطقة المخصصة للتظاهرات المناخية يخطر اللجنة المنظمة للمؤتمر بالغرض من التظاهرة والتاريخ والمدة والجهة المنظمة والعدد التقريبي للمشاركين، وكذلك الإخطار بنقطة أو نقاط اتصال مع صورة بطاقة دخول المؤتمر الخاصة بنقطة الاتصال.

وأشار إلى أن المنطقة المخصصة للتظاهر تعمل في الفترة من العاشرة صباحا وحتى الخامسة بعد الظهر، مضيفا أنه في حالة رغبة مجموعة من المشاركين تنظيم مسيرة مناخية في أحد الأماكن العامة بمدينة شرم الشيخ يتم الإفادة بذلك قبل 48 ساعة بالغرض من المسيرة والتاريخ والتوقيت والمدة الزمنية المتقرحة للمسيرة ونقطتي الانطلاق والنهاية وخط السير والعدد المتوقع للمشاركين في المسيرة، بالإضافة إلى أسماء وبيانات الاتصال بنقطتي الاتصال المُحددتين من جانب مُنظمي المسيرة، وذلك بغرض تيسير التنسيق، والتواصل، وتبادل المعلومات.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف تفخر باستضافة أكثر من 45000 مشارك مسجل في COP27 يمثلون الأطراف والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والشركات والمجتمع العلمي والمجتمعات الأصلية والمحلية والمجتمع المدني لتعزيز وتسريع تنفيذ العمل المناخي ومتابعته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية