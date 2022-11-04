لبنان.. ضبط معمل للمخدرات في بعلبك (صور)
RT @LebarmyOfficial
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نفذت قوة تابعة للجيش اللبناني يوم الجمعة عملية مداهمة في بلدة حوش بردى في بعلبك شرقي لبنان، وضبطت معملا لتصنيع المخدرات.
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني: "داهمت قوة من الجيش في بلدة حوش بردى بعلبك مزرعة، وضبطت داخلها معملا لتصنيع المخدرات".
وأضاف البيان أنه تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وآلات لتصنيع المخدرات وأمتعة عسكرية وذخائر حربية.
وأشارت قيادة الجيش إلى أن القضاء المختص باشر التحقيق في القضية.
عملية دهم في بلدة حوش بردى - بعلبك وضبط معمل لتصنيع المخدرات#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/7x1tX09myopic.twitter.com/EBgyLDUhvR— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 4, 2022
المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية