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لبنان.. ضبط معمل للمخدرات في بعلبك (صور)

أخبار العالم العربي

لبنان.. ضبط معمل للمخدرات في بعلبك (صور)
RT @LebarmyOfficial
لبنان.. ضبط مصنع مخدرات في بعلبك
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نفذت قوة تابعة للجيش اللبناني يوم الجمعة عملية مداهمة في بلدة حوش بردى في بعلبك شرقي لبنان، وضبطت معملا لتصنيع المخدرات.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني: "داهمت قوة من الجيش في بلدة حوش بردى بعلبك مزرعة، وضبطت داخلها معملا لتصنيع المخدرات".

وأضاف البيان أنه تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وآلات لتصنيع المخدرات وأمتعة عسكرية وذخائر حربية.

وأشارت قيادة الجيش إلى أن القضاء المختص باشر التحقيق في القضية.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية

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