ليبيا.. ضبط كمية كبيرة من الحشيش والحبوب المخدرة قادمة من تركيا
Globallookpress
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أعلنت النيابة العامة في مدينة مصراتة الليبية ضبط 14 ألفا و910 قطعة من الحشيش، و829 ألفا و830 قرصا مخدرا بميناء مصراتة البحري، وحبس أحد المتهمين احتياطيا.
وأوضحت النيابة في بيان أن "وكيل النيابة بنيابة شرق مصراتة الابتدائية، توصل ببلاغ من مركز جمرك ميناء مصراتة البحري وقوة العمليات المشتركة، بوجود كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية مخبأة بحاوية مخصصة لنقل سلع قادمة من تركيا".
وقال مكتب النائب العام إن ع"مليات الاستجواب أسفرت عن حبس أحد الضالعين في الواقعة، فيما تم توجيه الجهات الضبطية بضبط وإحضار بقية المتهمين".
المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية