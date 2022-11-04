همهم الشهرة مهما كلف الأمر.. السديس يشن هجوما لاذعا على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

شن خطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة عبد الرحمن السديس خلال خطبة الجمعة اليوم، هجوما لاذعا على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وخاطب السديس المشاهير في الخطبة التي بثت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مقاطع منها، قائلا: "لا تبحثوا عن الشهرة من أجل سراب خادع".

وأضاف أن "مشاهير التواصل الاجتماعي اخترقوا أسرار البيوت وهمهم الشهرة مهما كلف الأمر".

فيديو | خطيب المسجد الحرام عبدالرحمن السديس: مشاهير التواصل الاجتماعي اخترقوا أسرار البيوت وهمهم الشهرة مهما كلف الأمر#الإخباريةpic.twitter.com/MiYVyehZUA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 4, 2022

وصرح بأنه "من المؤلم حقا أن نرى بعضهم يسعى إلى الشهرة سعيا حثيثا حتى أنه لا يرى في الدنيا شيئا غيرها، وربما تخلى عن قيمه ومبادئه وأخلاقه وعقيدته من أجل سراب خادع".

فيديو | خطيب المسجد الحرام عبدالرحمن السديس: لا تبحثوا عن الشهرة من أجل سراب خادع#الإخباريةpic.twitter.com/sQxpsnp06x — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 4, 2022

وحذر خطيب المسجد الحرام متابعي المشاهير قائلا "انتبهوا من تفاهات وسفاهات وغثائيات مشاهير التواصل الاجتماعي".

فيديو | خطيب المسجد الحرام عبدالرحمن السديس: انتبهوا من "تفاهات وغثاء" مشاهير التواصل الاجتماعي#الإخباريةpic.twitter.com/5jLTQLt0mI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 4, 2022

وطالب السديس بوضع ضوابط وقوانين حازمة ورادعة لمشاهير التواصل الاجتماعي.

ودعا الساسة والعلماء والدعاة ونخب الفكر والثقافة والإعلام للتحذير من الشهرة والمشاهير وحوكمة محتواهم صونا للقيم وحفظا للأخلاق والشيم.

فيديو | خطيب المسجد الحرام عبدالرحمن السديس يطالب بوضع ضوابط وقوانين حازمة وجزاءات رادعة لمشاهير التواصل الاجتماعي#الإخباريةpic.twitter.com/ighDK2Xo8g — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 4, 2022

المصدر: قناة "الإخبارية" السعودية + "تويتر"