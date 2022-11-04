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همهم الشهرة مهما كلف الأمر.. السديس يشن هجوما لاذعا على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

أخبار العالم العربي

همهم الشهرة مهما كلف الأمر.. السديس يشن هجوما لاذعا على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
RT
خطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة عبد الرحمن السديس
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شن خطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة عبد الرحمن السديس خلال خطبة الجمعة اليوم، هجوما لاذعا على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وخاطب السديس المشاهير في الخطبة التي بثت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مقاطع منها، قائلا: "لا تبحثوا عن الشهرة من أجل سراب خادع".

وأضاف أن "مشاهير التواصل الاجتماعي اخترقوا أسرار البيوت وهمهم الشهرة مهما كلف الأمر".

وصرح بأنه "من المؤلم حقا أن نرى بعضهم يسعى إلى الشهرة سعيا حثيثا حتى أنه لا يرى في الدنيا شيئا غيرها، وربما تخلى عن قيمه ومبادئه وأخلاقه وعقيدته من أجل سراب خادع".

وحذر خطيب المسجد الحرام متابعي المشاهير قائلا "انتبهوا من تفاهات وسفاهات وغثائيات مشاهير التواصل الاجتماعي".

وطالب السديس بوضع ضوابط وقوانين حازمة ورادعة لمشاهير التواصل الاجتماعي.

ودعا الساسة والعلماء والدعاة ونخب الفكر والثقافة والإعلام للتحذير من الشهرة والمشاهير وحوكمة محتواهم صونا للقيم وحفظا للأخلاق والشيم.

المصدر: قناة "الإخبارية" السعودية + "تويتر"

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