الجيش اللبناني يعلن مقتل مطلوب أطلق النار على دورية للمخابرات

أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد المطلوبين أطلق النار على أفراد دورية من مديرية المخابرات، وأصاب أحد العسكريين.

وقالت مديرية الجيش في بيان عبر "فيسبوك" إن الدورية كانت تلاحق المطلوب (ح.ز) في منطقة جبل لبنان، بعد فراره بسيارة يقودها شخص آخر.

وأضاف البيان أن المطلوب أطلق النار على أفراد الدورية عند محاولة توقيفه، وأنه "أصاب أحد العسكريين بجروح، فرد العناصر بالمثل ما أدى إلى مقتله وتوقيف من كان برفقته".

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وأوضح البيان إلى أن (ح.ز)، كان مطلوبا "بموجب 21 مذكرة توقيف لارتكابه عدة جرائم أهمها قتل شخص في منطقة البقاع، وإطلاق النار على دوريات أمنية، وتهريب أحد أخطر تجار المخدرات الملقب "أبو سلة"، وتجارة الأسلحة، وإدارة شبكات للإتجار بالمخدرات وترويجها في أكثر من منطقة لبنانية".

وأشار الجيش في البيان إلى أنه تم ضبط السلاح الذي استخدمه المطلوب في إطلاق النار، إضافة إلى أوراق ثبوتية مزورة وكمية من المخدرات ومبلغ مالي.

المصدر: RT