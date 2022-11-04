"احلب وحدك".. شاهد كيف رد صاحب محل في تونس على فقدان الحليب وإلحاح الزبائن على توفيره (فيديو)

أقدم صاحب محل لبيع المواد الغذائية في منطقة الكرم بولاية تونس على حركة طريفة بعد إلحاح الزبائن على توفير مادة الحليب، حيث جلب بقرة وربطها أمام دكانه وكتب عليها "احلب وحدك".

وتسبب فقدان الحليب في تونس بحالة من التذمر والاستياء في صفوف المواطنين.

ولقي مقطع فيديو نشره موقع صحيفة "619" المحلية، وتم تداوله بكثرة على صفحات التواصل الاجتماعي رواجا كبيرا في صفوف التونسيين، حيث أكدوا أن "هذا التصرف جاء كرد فعل على خلفية تكرار الطلب على الحليب والاستياء المتواصل والتذمر الذي يلاقيه يوميا من الحرفاء".

وقال صاحب المحل إن "بعض الحرفاء أهانوه وشتموه رغم أن أزمة الحليب وطنية ولا تقتصر على دكانه فقط".

وأضاف:" الحل الذي فكرت فيه ونفذته هو جلب بقرة أمام الدكان ووضع عبارة "احلب وحدك".

المصدر: وسائل إعلام تونسية