سيطرة جديدة على قناة عريقة.. هل تسيطر الأحزاب السياسية على الإعلام في مصر؟

كشف موقع "مصر تايمز" المصري عن استعداد حزب سياسي كبير للمشاركة في صناعة الإعلام بمصر، حيث اقترب من الاستحواذ على قناة فضائية كبيرة، تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكشفت مصادر أن الحزب السياسي وصل لاتفاق مبدئى مع إدارة القناة بعد مفاوضات طويلة لشراء إحدى القنوات العريقة في السوق الإعلامي المصري.

وأضافت المصادر أن هناك نيه لدى الحزب السياسي في الاستمرار بنفس اسم القناة الحالى وعدم تغييره.

وكان حزب مستقبل وطن استحوذ على قناة المحور الفضائية، حيث أعلن الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إتمام مفاوضات شراء قناة المحور، موضحا أنه المالك الجديد للقناة الإعلامية العريقة.

وأضاف منظور في بيان: "جاء القرار رغبة فى المشاركة برؤية وآلية جديدة للتواصل وتحقيق مزيد من النجاحات لتلك التجربة الإعلامية الرائدة والممتدة على مدار ما يقرب من عشرين عامًا، والتي بنت شهرتها وسمعتها على الالتزام بقيم الوطنية والدقة والنزاهة".

وتابع البيان: "وستستمر قناة المحور بنفس الاسم بدون تغيير ونأمل بدعم فريق جاد أن تصبح قناة الأسرة العربية قناة شابة متطورة تمتلك أدوات التواصل الشعبى الجماهيرى مع الناس وتكون الأقرب لهم".

المصدر: مصر تايمز