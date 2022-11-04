مصر تدين محاولة اغتيال عمران خان وترحب باتفاق وقف العدائيات في إثيوبيا

دانت وزارة الخارجية المصرية، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، ومن جهة أخرى، رحبت باتفاق وقف العدائيات بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي.

وحول محاولة اغتيال خان، أكدت الخارجية في بيان "تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب"، متمنية سرعة الشفاء لرئيس الوزراء السابق وكافة المصابين.

من جهة أخرى، أعربت عن تمنياتها بأن "يسهم اتفاق وقف العدائيات في إحلال السلام الدائم في إثيوبيا، وأن يتيح الفرصة لحكومة وشعب إثيوبيا الشقيق لإزالة آثار النزاع ومعالجة أسبابه، ولتضميد الجروح وإعادة بناء السلام الاجتماعي".

وأكدت أن "إحلال السلام في إثيوبيا يعد أملا ومطلبا لجميع شعوب القارة الإفريقية نظرا لأهمية ذلك في تعزيز بنية السلم والأمن والاستقرار في القارة، وفي منطقة شرق إفريقيا على وجه الخصوص".

المصدر: RT