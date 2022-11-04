غارة إسرائيلية على قطاع غزة

أغارت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الجمعة على عدد من الأهداف في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إطلاق عدة قذائف من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف.

قال الجيش الإسائيلي إن الغارة جاءت ردا على إطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل مساء الخميس، واستهدفت موقعا تحت أرضي تابعا لحركة "حماس" "يستخدم كمجمع خاص لتطوير وصناعة قذائف صاروخية".

#عاجل ردًّا على اطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل مساء يوم الخميس: جيش الدفاع يغير على موقع تحت أرضي تابع لمنظمة #حماس الإرهابية والذي يستخدم كمجمع خاص لتطوير وصناعة قذائف صاروخية pic.twitter.com/xxTqnTxIg6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 4, 2022

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الموقع المستهدف هو الكتيبة 13 التابعة للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

صور للغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال على موقع الكتيبة 13 التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة pic.twitter.com/NsdYOXFaHh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 4, 2022

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ومساء الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته اعترضت صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه تم أيضا "رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ فاشلة من قطاع غزة سقطت داخل القطاع، ونتيجة لعمليات الاطلاق تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

ورجحت مصادر إسرائيلية أن يكون "الجهاد الإسلامي" هو من أطلق الصاروخ ردا على اغتيال أحد قادة الجهاد في جنين في وقت سابق الخميس.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية