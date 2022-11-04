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غارة إسرائيلية على قطاع غزة

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غارة إسرائيلية على قطاع غزة
Globallookpress
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أغارت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الجمعة على عدد من الأهداف في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إطلاق عدة قذائف من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف.

قال الجيش الإسائيلي إن الغارة جاءت ردا على إطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل مساء الخميس، واستهدفت موقعا تحت أرضي تابعا لحركة "حماس" "يستخدم كمجمع خاص لتطوير وصناعة قذائف صاروخية".

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الموقع المستهدف هو الكتيبة 13 التابعة للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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ومساء الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته اعترضت صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه تم أيضا "رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ فاشلة من قطاع غزة سقطت داخل القطاع، ونتيجة لعمليات الاطلاق تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

ورجحت مصادر إسرائيلية أن يكون "الجهاد الإسلامي" هو من أطلق الصاروخ ردا على اغتيال أحد قادة الجهاد في جنين في وقت سابق الخميس.

المصدر: RT  + وسائل إعلام فلسطينية

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