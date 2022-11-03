ظهور لافت لأمير قطر خلال جولة في حي القصبة العتيق بالجزائر العاصمة (صور)

قام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش حضوره للقمة العربية، بزيارة إلى حي القصبة العتيق بالجزائر العاصمة.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأمير قطر وهو في إحدى قصور القصبة.

كما ظهر تميم وهو داخل أحد المتاحف بحي القصبة بمظهر بعيد عن البروتوكولات، حيث التقط صورا مع مواطنين وعمال بالمتحف وهم يرتدون الزي التقليدي الجزائري.

أمير #قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني صباح الأمس بحي القصبة العتيق بالجزائر العاصمة ولحظة امضائه على سجل الزوار pic.twitter.com/1ky7wJ0iyC — محمد لمين بليلي (@bellmolamine) November 3, 2022

قمة التواضع أمير قطر في احد احياء القصبة في الجزائر pic.twitter.com/kR0Y1Xu8CD — د. حمرالعين عبد الهادي (@DrHameurlaine) November 3, 2022

#الجزائر:قام حضرة صاحب السمو الشيخ ⁦@TamimBinHamad⁩ أمير دولة قطر🇶🇦 -صباح اليوم بالتوقيت المحلي- بزيارة لعائلة جزائرية في حي القصبة العتيق في الجزائر العاصمة، وذلك بالتزامن مع زيارة سموه للجمهورية الجزائرية🇩🇿للمشاركة في أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين. pic.twitter.com/UOoryn1Azf — Talal (@TalalAlSada) November 3, 2022

وفي 1 نوفمبر 2022، أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على افتتاح مشروع مصنع الحديد والصلب، الجزائري - القطري، وإطلاق مشروع المستشفى "الجزائري - القطري - الألماني".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية