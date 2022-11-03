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ظهور لافت لأمير قطر خلال جولة في حي القصبة العتيق بالجزائر العاصمة (صور)

أخبار العالم العربي

ظهور لافت لأمير قطر خلال جولة في حي القصبة العتيق بالجزائر العاصمة (صور)
RT @TamimBinHamad
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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قام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش حضوره للقمة العربية، بزيارة إلى حي القصبة العتيق بالجزائر العاصمة.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأمير قطر وهو في إحدى قصور القصبة.

كما ظهر تميم وهو داخل أحد المتاحف بحي القصبة بمظهر بعيد عن البروتوكولات، حيث التقط صورا مع مواطنين وعمال بالمتحف وهم يرتدون الزي التقليدي الجزائري.

وفي 1 نوفمبر 2022، أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على افتتاح مشروع مصنع الحديد والصلب، الجزائري - القطري، وإطلاق مشروع المستشفى "الجزائري - القطري - الألماني".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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