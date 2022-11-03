رئيس وزراء قطر الأسبق ينفي وجود أي حسابات له على مواقع التواصل غير "تويتر"

نفى رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم، وجود أي حسابات له على مواقع التواصل الاجتماعي غير حسابه الرسمي الموثق على "تويتر".

وجاء ذلك بعد ظهور حسابات مشبوهة تنتحل شخصيته وتغرد باسمه، بحسب ما كشف المسؤول القطري السابق.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال بن جاسم، إنه لاحظ مؤخرا وجود حسابات تنتحل شخصيته بوضع صورته أو اسمه.

وأوضح: "لاحظت مؤخرا أن هناك حسابات على منصة "تويتر" تستخدم مسميات قد تشير إلي بصورة غير مباشرة وترفقها مع صورتي".

واستطرد الشيخ حمد قائلا: "وأود التنويه إلى أنه ليس لي أي حساب آخر غير هذا الحساب الرسمي، وليس لي أي صلة بأي حساب آخر".

واختتم رئيس وزراء قطر السابق بالتأكيد على أنه ليس من هؤلاء الذين يختبئون تحت أسماء وحسابات منتحلة للتعبير عن آرائهم.

لاحظت مؤخراً أن هناك حسابات على منصة تويتر تستخدم مسميات قد تشير إلي بصورة غير مباشرة وترفقها مع صورتي. وأود التنويه إلى أنه ليس لي أي حساب آخر غير هذا الحساب الرسمي، وليس لي أي صلة بأي حساب آخر. ولست أنا ممن يختبئون تحت أسماء وحسابات منتحلة للتعبير عن آرآئهم. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 3, 2022

المصدر: RT