الداخلية الكويتية "تصحح المسار": قرار بإلغاء "التحفظات الأمنية"

أصدر وزير الداخلية الكويتي طلال خالد الصباح أمرا يقضي "بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين"، وهو ما وصفته الوزارة بأنه تأكيد على "تصحيح للمسار".

وفي بيان نشرته عبر "تويتر" قالت الوزارة إن القرار يأتي التزاما بالدستور الكويتي الذي ينص على أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما".

وأضافت أنه يأتي أيضا "تعزيزا لمسيرة تصحيح المسار، ودعما لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة".

بأمر من معالي الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح



وزارة الداخلية: التأكيد على تصحيح المسار وإلغاء "التحفظات الأمنية" على المواطنين pic.twitter.com/sh0J9xnvId — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) November 3, 2022

وحسب بيان الداخلية فإن الوزير خالد الصباح، وجه الشكر "للقيادة السياسية على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار".

ووفقا للأمر الجديد، حسب البيان، أكدت الوزارة على "إلغاء أي اشتراطات أو تحفظات من شأنها الانتقاص أو التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية".

وختمت الوزارة بيانها بتأكيد ثقتها في "ممارسة المواطنين للحرية المسؤولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة وأمن وأمان واستقرار البلاد".

المصدر: RT