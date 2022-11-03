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محمد السادس يترأس حفلا دينيا بضريح محمد الخامس

أخبار العالم العربي

محمد السادس يترأس حفلا دينيا بضريح محمد الخامس
Legion-Media
الملك محمد السادس
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أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغربي أن الملك محمد السادس سيترأس الجمعة الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الملك الحسن الثاني.

وقالت في بيان "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة فقيد المغرب الملك الحسن الثاني، يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 بعد صلاة المغرب".

وذكرت أن هذا الحفل الديني سيبث مباشرة على الإذاعة وشاشة التلفزة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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