الدفاع العراقية تفتح تحقيقا بعد صور لضباط شاركوا بمهرجان فني (صورة)

وجه رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن، عبد الأمير رشيد يار الله، بتشكيل مجلس تحقيقي على خلفية انتشار صور لضباط شاركوا في مهرجان فني.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان: "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صوراً ومقاطع فيديوية لضباط من وزارة الدفاع خلال مشاركتهم في مهرجان فني أُقيم في بغداد".

وأضافت أن "رئيس أركان الجيش وجّه بتشكيل مجلس تحقيقي من قبل الجهات المختصة في الوزارة، لمعرفة حيثيات الموضوع، وسيتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة بعد إكمال التحقيق".

المصدر: واع