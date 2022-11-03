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الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة (فيديو)
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، أن قواته اعترضت صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن دوي انفجارين على الأقل سمعا في منطقة غلاف غزة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف قطاع غزة بينها نيريم وعين هاشولشا وكيسوفيم.

ورجحت مصادر إسرائيلية أن يكون "الجهاد الإسلامي" هو من أطلق الصاروخ ردا على اغتيال أحد قادة الجهاد في جنين في وقت سابق الخميس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فاروق سلامة 28 عاما، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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