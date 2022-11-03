الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، أن قواته اعترضت صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن دوي انفجارين على الأقل سمعا في منطقة غلاف غزة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف قطاع غزة بينها نيريم وعين هاشولشا وكيسوفيم.

ورجحت مصادر إسرائيلية أن يكون "الجهاد الإسلامي" هو من أطلق الصاروخ ردا على اغتيال أحد قادة الجهاد في جنين في وقت سابق الخميس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فاروق سلامة 28 عاما، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.

شاهد | لحظة سقوط صـاروخ أطلق من قطاع غزة تجاه مستـوطنات الغلاف. pic.twitter.com/JFxJNwkGVs — كتائب شهداء الاقصى (@moy334) November 3, 2022

عدد من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف #غزةpic.twitter.com/gFIqNE5QjQ — RANA Hashem (@RanaH778899) November 3, 2022

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية