الرئيس الإماراتي ونائبه يعزيان الملك سلمان

بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عزاه فيها بوالدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تعزية مماثلة إلى الملك سلمان.

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا يوم الأربعاء، أعلن من خلاله وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وقال في البيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود".

المصدر: وسائل إعلام