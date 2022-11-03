قطر تعلن وفاة 3 رجال إطفاء باكستانيين

أعلنت السلطات القطرية، يوم الخميس، مقتل ثلاثة من رجال الإطفاء الأسبوع الماضي خلال تدريب روتيني لا علاقة له ببطولة كأس العالم القادمة.

وفي التفاصيل، رفض المسؤولون التعليق بشكل علن على الوفيات التي وقعت، وذكرت وسائل إعلام محلية أن رجال الإطفاء الثلاثة باكستانيو الجنسية لقوا حتفهم إثر انهيار رافعة.

هذا وتخضع قطر لتدقيق دولي بشأن معاملتها للعمال المهاجرين وهي تستعد لاستضافة أكبر حدث رياضي في العالم في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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وقال جبر حمود جبر النعيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية القطرية، للصحفيين إن الاطفائيين الثلاثة لقوا حتفهم خلال "تدريب عادي" وأن عائلاتهم ستتلقى تعويضات.

الجدير بالذكر أن قطر مثل غيرها من دول الخليج العربي الأخرى، تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة الذين يشكلون نحو 95 بالمائة من إجمالي القوى العاملة فيها.

ولذلك، تم سن العديد من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة والتي كانت موضع ترحيب من الأمم المتحدة في حين أن "جماعات حقوقية" لا تزال رغم ذلك تقول إن الانتهاكات والاساءات لا تزال منتشرة، مطالبة في الوقت ذاته ببذل مزيد من الجهود لحماية العمال من تأخير الأجور أو عدم منحها، فضلا عن "ظروف العمل القاسية".

المصدر: أ ب