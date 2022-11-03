إلهام علييف يزور متحف الجزائر

أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن دهشته بما شاهده في متحف المجاهد ومقام الشهيد، أثناء زيارته للجزائر لحضور القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر.

وقال علييف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "لقد زرت النصب التذكاري لمقام الشهيد ومتحف المجاهد بالجزائر وكنت منبهرا جدا بما رأيته".

وأكد علييف، إن العالم لا يجب أن ينسى الفظائع الجماعية التي ارتكبتها فرنسا ضد الشعب الجزائري، مضيفا إنها شنت حربا مروعة على الشعب الجزائري لأزيد من مائة عام.

وأضاف: "أودت تلك الحرب بحياة 1.5 مليون شهيد جزائري، وبينما نحيي ذكرى تلك المأساة، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث مثل هذه المآسي في المستقبل".

المصدر: الخبر الجزائرية