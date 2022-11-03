الأمم المتحدة: مقتل 359 شخصا باشتباكات قبلية في السودان

أعلنت الأمم المتحدة أن الاشتباكات القبلية المتفرقة الدائرة منذ 4 أشهر جنوبي السودان، أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 359 شخصا.

وتعد تلك الإحصاءات التي أعلنتها الأمم المتحدة اليوم، أحدث تقدير للأشهر الأربعة الماضية عن ضحايا الاشتباكات في السودان.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن تلك الفترة شهدت زيادة كبيرة في أعمال العنف في المناطق الريفية التي تسودها الفوضى.

وقبل أسبوعين قتل ما لا يقل عن 230 شخصا، خلال 48 ساعة من العنف في أعقاب نزاع على الأراضي بين قبيلة الهوسا، التي تعود أصولها إلى غرب إفريقيا، وقبيلتي البرتا والهمج.

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وأدى تصاعد العنف الذي بدأ في يوليو الماضي في ولاية النيل الأزرق إلى نزوح حوالي 97 ألف شخص، فر الكثيرون منهم إلى دول الجوار، كما أدى إلى إصابة 469 آخرين، وفق إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة.

وكانت تقارير قد تحدثت الشهر الماضي عن موافقة الجيش على مسودة وثيقة دستورية صاغتها نقابة المحامين في البلاد لتشكيل حكومة بقيادة مدنية لقيادة البلاد إلى الانتخابات، المقرر إجراؤها في غضون الـ 24 شهرا القادمة. لكن عدة فصائل رفضت الاتفاق المبدئي والتفاوض مع الجيش.

ويفسر العديد من المحللين العنف القبلي المتصاعد على أنه نتاج لفراغ السلطة الناجم عن استيلاء الجيش عليها، حيث ركزت حملة المجلس العسكري على الخرطوم ووسط البلاد، في الوقت الذي سقطت فيه المناطق النائية في دوامة الفوضى.

وأفاد نشطاء محليون ووسائل إعلام سودانية بغياب الجيش خلال الاشتباكات الدامية الأخيرة في النيل الأزرق في أواخر أكتوبر.

المصدر: "أ ب"