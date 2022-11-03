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اليمن.. "ألوية العمالقة" تعلن إسقاط مسيّرة حوثية

أخبار العالم العربي

اليمن..
(المركز الإعلامي لألوية العمالقة)
حطام الطائرة
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أعلنت "ألوية العمالقة الجنوبية" في اليمن أن دفاعاتها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية في محافظة شبوة.

وأوضح المركز الإعلامي للألوية أن تلك الدفاعات رصدت "الطائرة المسيرة الحوثية في سماء محافظة شبوة، وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى هدفها".

ونشر المركز صورا لما قال إنه حطام الطائرة التي أسقطتها دفاعات الألوية.

المصدر: RT

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