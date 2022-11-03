الرئيس العراقي يؤكد عمق العلاقات العراقية القطرية وأهمية تعزيزها

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، عمق العلاقات العراقية القطرية، مشددا على أهمية تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المتبادل خدمة للمصالح المشتركة للشعبين.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي، سفير دولة قطر لدى العراق خالد بن حمد السليطي، يوم الخميس في قصر السلام ببغداد.

وأعرب عبد اللطيف جمال رشيد عن أمنياته الطيبة لدولة قطر بالنجاح والموفقية في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، مشيرا الى أن تنظيم البطولة يُعد نجاحا كبيرا لدولة قطر وللعرب كافة وسينعكس إيجابا على الصعيد العالمي.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتوحيد الرؤى وتغليب لغة الحوار في معالجة القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.

المصدر: RT