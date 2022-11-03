لافروف: مستعدون لزيادة عدد المنح الدراسية للطلاب الأردنيين

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد بلاده لزيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الأردنيين على نفقة الحكومة الروسية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بعد محادثاتهما في عمان اليوم الخميس، إن أكثر من 1500 أردني يدرسون في روسيا حاليا، وإن موسكو مستعدة لزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة سنويا للأردنيين في روسيا على حساب الميزانية الروسية.

وأشار لافروف إلى أنه بالإضافة إلى التعليم، هناك آفاق واعدة لتطوير التعاون الثنائي في مجالات الزراعة واستخدام الطاقة النووية السلمية والطب والبنية التحتية للنقل.

وأكد لافروف أن الطرفين اتفقا على العمل بنشاط على تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني في جلستها في فبراير الماضي.

المصدر: RT