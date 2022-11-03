مقتل فلسطيني قرب القدس وحملة اعتقالات واسعة في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن داود محمود خليل ريان (42 عاما) لقي حتفه بعد إصابته بالرصاص الحي في القلب، وذلك بعد أن اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم بلدة بيت دقو ودارت مواجهات وصفت بالعنيفة بين الشبان الفلسطينيين والجنود.

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وبوفاة ريان ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام إلى 190 شخصا، منهم 138 من الضفة والقدس المحتلتين، و52 في قطاع غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي شن فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة تركزت في محافظات الخليل ونابلس وجنين ورام الله، واندلعت خلال الاقتحامات مواجهات عنيفة بين الشبان والقوات الإسرائيلية.

وطالت الاعتقالات ما لا يقل عن 20 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الجيش.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية