أرمينيا تفسخ عقدا لتوريد الأسلحة مع شركة أردنية

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن فسخ العقد لتوريد الأسلحة مع شركة "جدارا" الأردنية للمعدات والأنظمة الدفاعية.

وجاء في رسالة وقع عليها نائب وزير الدفاع الأرمني كارين بروتيان، نشرتها وزارة المالية الأرمنية يوم الأربعاء، أن الجانب الأردني لم ينفذ التزاماته بموجب العقد الموقع بين وزارة الدفاع الأرمنية والشركة الأردنية في 6 أغسطس 2021.

وطالبت وزارة الدفاع الأرمنية الشركة الأردنية بدفع غرامة قدرها 23 مليون درام أرمني (نحو 57 ألف دولار) في غضون 5 أيام.

وكان رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان قد اشتكى أكثر من مرة في وقت سابق من تأخر بعض الشركاء في تنفيذ العقود بشأن توريدات الأسلحة التي قد دفعت أرمينيا ثمنها.

المصدر: تاس