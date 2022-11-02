سلطة الطيران المدني في العراق: الكشف عن 6 أجسام غريبة

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، أن أمن مطار بغداد الدولي تمكن من كشف 6 أجسام غريبة.

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وأفادت إدارة سلطة الطيران المدني بأن أمن مطار بغداد الدولي تمكن من كشف 6 أجسام غريبة معدة وموصلة بأسلاك كهربائية داخل حقيبة أحد العاملين الصينين في شركة حفر الآبار النفطية "cnpc" الصينية أثناء دخول حقائبهم بالعجلة الخاصة في المدخل الرئيسي لمطار بغداد".

وأكدت إدارة المطار أن "أمن المطار والشركة الأمنية المكلفة بحماية مطار بغداد "Bzinis lntel" تواصلت مع وزارة الداخلية "صـقر بغـداد" لغـرض تفكيكها، فيما تم التحفظ على سائق العجلة المخول بإدخال حقائب الشركة الصينية في مركز شرطة المطار لحين استكمال إجراءات التحقيق".

المصدر: RT