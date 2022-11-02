العراق.. القبض على 9 ضباط بينهم قادة في شرطة حماية الطاقة في قضية تهريب النفط والمشتقات النفطية

أوقفت السلطات العراقية 9 ضباط بينهم قادة في شرطة حماية الطاقة بخصوص قضية تهريب النفط والمشتقات النفطية في العراق.

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وفي وثيقة حصلت عليها RT، تمت الإشارة إلى أنه تم توقيف كل من: "

- اللواء غانم محمد جعفر حسن، مدير عام شرطة الطاقة.

- العميد محمد طاهر محمد علي، مدير شرطة نفط الشمال.

- العميد صباح سهيل عبد الله، مدير شرطة نفط الوسط.

- العميد نبيل كاظم خلف مهوس، مدير قسم الإدارة مديريتنا.

- العميد رائد حازم عباس صالح، مدير سيطرات الشمال.

- العقيد احمد فاخر راضي صابر، مدير قسم العلاقات والإعلام ومكتب المدير العام.

- العقيد خالد طلاع عذاب حمد، أمر فوج مصفى الدورة.

- المقدم على صاحب محمد، مدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط.

- الرائد علي جاسم علي مجدي، قسم العلاقات والإعلام مرافق المدير العام لشرطة الطاقة".

ومن جهته، قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني: "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".

وأضاف: "‏لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".

المصدر: RT