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"سانا": "قسد" تختطف مدنيين اثنين بريف دير الزور بدعم من الاحتلال الأمريكي

أخبار العالم العربي

AFP
علم سوريا
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"واصلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عمليات المداهمة والاختطاف في المناطق التي تحتلها من الجزيرة السورية"، بحسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة السورية: "داهمت قسد قرية الحجنة بريف دير الزور، واختطفت مدنيين اثنين".

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كما ذكرت مصادر محلية لـ"سانا" أن "مسلحين من ميليشيا (قسد) بمساندة طائرات الاحتلال الأمريكي نفذوا خلال الساعات الماضية عملية مداهمة في قرية الحجنة التابعة لناحية البصيرة بريف دير الزور الشمالي، واختطفوا مدنيين اثنين، واقتادوهما إلى جهة مجهولة".

المصدر: سانا

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