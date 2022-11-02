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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو الى تصنيف عربي جماعي للحوثيين "كمنظمة إرهابية"

أخبار العالم العربي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو الى تصنيف عربي جماعي للحوثيين
AFP
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دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي اليوم الأربعاء، إلى تصنيف عربي كامل لجماعة "أنصار الله" الحوثية، كمنظمة "إرهابية".

وفي كلمته بالقمة العربية، قال رشاد محمد العليمي: "المليشيات الحوثية اختارت التصعيد مستعينة بالنظام الإيراني".

وأضاف العليمي: "أكثر من 80% من اليمنيين ينتظرون المساعدات بسبب المليشيات الحوثية".

وأردف: آن الأوان للقيام بعمل عربي جماعي في اليمن يتصدى للمشروع الحوثي".

المصدر: وكالات

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