رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو الى تصنيف عربي جماعي للحوثيين "كمنظمة إرهابية"
AFP
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دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي اليوم الأربعاء، إلى تصنيف عربي كامل لجماعة "أنصار الله" الحوثية، كمنظمة "إرهابية".
وفي كلمته بالقمة العربية، قال رشاد محمد العليمي: "المليشيات الحوثية اختارت التصعيد مستعينة بالنظام الإيراني".
وأضاف العليمي: "أكثر من 80% من اليمنيين ينتظرون المساعدات بسبب المليشيات الحوثية".
وأردف: آن الأوان للقيام بعمل عربي جماعي في اليمن يتصدى للمشروع الحوثي".
المصدر: وكالات