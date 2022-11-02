رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو الى تصنيف عربي جماعي للحوثيين "كمنظمة إرهابية"

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي اليوم الأربعاء، إلى تصنيف عربي كامل لجماعة "أنصار الله" الحوثية، كمنظمة "إرهابية".

وفي كلمته بالقمة العربية، قال رشاد محمد العليمي: "المليشيات الحوثية اختارت التصعيد مستعينة بالنظام الإيراني".

وأضاف العليمي: "أكثر من 80% من اليمنيين ينتظرون المساعدات بسبب المليشيات الحوثية".

وأردف: آن الأوان للقيام بعمل عربي جماعي في اليمن يتصدى للمشروع الحوثي".

المصدر: وكالات