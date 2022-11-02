الرئيس الجزائري: قمة الجزائر شكلت محطة مهمة لتعزيز التضامن العربي

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن "قمة الجزائر شكلت محطة مهمة لتعزيز التضامن العربي".

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وفي كلمته الختامية في القمة العربية، أشاد عبد المجيد تبون بالآراء "القيمة" و"الحكيمة"، التي تم التوافق عليها بشأن مخرجات القمة العربية.

كما جدد الرئيس تبون على الدعم المطلق للشعب من أجل استعادة كافة حقوقه و على رأسها إقامة دولة مستقلة، وفق مبادرة السلام العربية التي تمثل إزاء القضية.

وأضاف تبون: "ندعم قطر الشقيقة التي تتأهب لاستضافة كأس العالم".

المصدر: "وكالات"