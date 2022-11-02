 
مباشر
عاجل
الرئيس الجزائري: قمة الجزائر شكلت محطة مهمة لتعزيز التضامن العربي

وزير الخارجية السعودي يعلن استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية السعودي يعلن استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3hi

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء، استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة.

إقرأ المزيد
ولي عهد الكويت يدعو المجتمع الدولي لإنجاح مسيرة السلام بالشرق الأوسط
ولي عهد الكويت يدعو المجتمع الدولي لإنجاح مسيرة السلام بالشرق الأوسط

كما قال الأمير فيصل بن فرحان في القمة العربية: ""العديد من دولنا العربية تواجه تحديات تلقي بظلالها على أمن الدول وأمنها وتطال المنطقة"، مشدا على "أهمية التنسيق بين دولنا العربية لتعزيز أمننا الوطني والإقليمي".

وأوضح أن السعودية تؤكد على أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن"

وأكد "حرص الرياض على أمن سوريا واستقرارها وندعم جميع الجهود الرامية لحل الأزمة هناك".

وأضاف: "حل الخلاف بين الأشقاء في ليبيا ينبع من الداخل الليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا