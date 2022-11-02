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ميقاتي للقادة العرب: لا تتركوا لبنان وحيدا

أخبار العالم العربي

ميقاتي للقادة العرب: لا تتركوا لبنان وحيدا
AFP
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أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الأوضاع في لبنان تغيرت، حيث انطفأت الأضواء وبات غير قادر على استضافة ديمغرافية عربية توازي نصف عدد شعبه.

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وخلال كلمته في القمة العربية، قال ميقاتي: "تغيرت الأوضاع في لبنان حيث انطفأت الأضواء وبات غير قادر على استضافة ديمغرافية عربية توازي نصف عدد شعبه".

وأضاف ميقاتي: "تحول لبنان إلى جسد ضعيف بحاجة إلى مقويات، ونحن نواجه أسوأ أزمة اقتصادية وضعت أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر".

وأردف: "رغم الظروف القاسية نجحنا في تحقيق العديد من الأهداف بينها إجراء الانتخابات وتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية".

واستطرد: "نعول على مساعدة الدول العربية للبنان لإخراجه من أزماته وندعو إلى تفعيل عمل جامعة الدول العربية".

وتابع ميقاتي: "لبنان وطن صغير يمكنه أن يلعب دورا كبيرا..لا تتركوه وحيدا".

المصدر: وكالات

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