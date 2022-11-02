"عرين الأسود" .. الغائب الحاضر في الانتخابات الإسرائيلية

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأوراق انتخابية أدلى فيها مقترعون في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، كتب عليها "عرين الأسود.. مخيم جنين مر من هنا".

وأخرى كتب عليها مخيم جنين ... عش الدبابير ... جنين القسام

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الورقة بشكل كبير، حيث علق أحدهم قائلا: "انتخاب عرين الأسود اليوم في إحدى قاعات الانتخاب بالداخل المحتل".

وورقة ثالثة كتب عليها مخيم جنين ... عش الدبابير ... عاش العرين

RT

ويصوت الاسرائيليون، اليوم الثلاثاء، في خامس انتخابات خلال أقل من 4 سنوات، يسعى فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو للعودة إلى السلطة.

و"عرين الأسود" مجموعة مسلحة من الفلسطينيين ظهرت في عام 2022 في مدينة نابلس، وهم من كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح وسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وتتخذ من البلدة القديمة في مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية المحتلة) معقلا لها.

المصدر: RT