لبنان. وفاة طالبة وإصابة أخرى بعد انهيار سقف المدرسة

لقيت طالبة لبنانية، اليوم الأربعاء، حتفها إثر انهيار سقف إحدى الغرف داخل مدرسة الأميركان الرسمية المختلطة في منطقة جبل محسن بطرابلس بشمال البلاد، كما أصيبت زميلتها.

وذكرت صحيفة " الأخبار" أن الطالبة ماغي محمود (16 عاما) لقيت حتفها وأصيبت زميلتها الطالبة شذى درويش (16 عاما) بكسور وجروح في ظهرها، وقد وصف وضعها الصحي بالمستقر، بينما دبّ الخوف والهلع في صفوف طلاب المدرسة التي قامت إدارتها بصرفهم وتوقيف الدراسة، إثر إنهيار السقف، في حين سارع عدد من الأهالي إلى التوجه نحو المدرسة للاطمئنان إلى حالة أبنائهم.

ماغي محمود ، صبية من عمر الورد، ماتت سحقاً عندما أنهار عليها قسم من سقف مدرستها في شمال #لبنان، هي ضحية جديدة من سلسلة ضحايا سلطة النيترات والموت الفساد.. هم ينعمون في قصورهم بالمال المنهوب.. والناس الاوادم من مختلف الاعمار مشاريع ضحايا نتيجة الفساد المستشري وغياب المحاسبة! pic.twitter.com/nkqzgI5VKx — Marwan Matni 🇱🇧 (@marwanmatni) November 2, 2022

ونقلت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر الجثة والجريحة إلى مستشفى طرابلس الحكومي الكائن في منطقة القبة المجاورة لجبل محسن.

المصدر: "الأخبار"