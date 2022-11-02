 
مباشر

رئيس وزراء إسرائيل يلغي زيارته إلى مصر

أخبار العالم العربي

رئيس وزراء إسرائيل يلغي زيارته إلى مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3gd

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ بمصر، وسط نتائج فرز الأصوات في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، التي أظهرت خسارة الائتلاف الذي يتزعمه.

إقرأ المزيد
انتخابات إسرائيل.. بعد فرز 97% من الأصوات نتنياهو يحصل على الأغلبية في الكنيست
انتخابات إسرائيل.. بعد فرز 97% من الأصوات نتنياهو يحصل على الأغلبية في الكنيست

ووفقا لإذاعة "كان" الإسرائيلية: "بعد أن أصبحت نتائج الانتخابات معلنة، ألغى رئيس الوزراء لابيد رحلته إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ الأسبوع المقبل".

يشار إلى أن الوفد الإسرائيلي في المؤتمر سيرأسه الرئيس يتسحاق هرتسوغ.

وأظهرت عملية فرز 97% من أصوات المقترعين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، حصول كتلة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو على 65 مقعدا من أصل 120.

وحسب النتائج شبه النهائية، فإن حزب "الليكود" وحده حصل على 31 مقعدا، وفي المجمل حصل تكتل نتنياهو على 65 مقعدا، بينما كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد حصلت على 50 مقعدا في الكنيست.

وبحلول الأسبوع المقبل، سيتلقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، النتائج الرسمية والنهائية، يبدأ من بعدها وعلى أساسها بالمشاورات النيابية من أجل تكليف رئيس حكومة جديد.

وستعقد في شرم الشيخ المصرية في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، قمة المناخ برعاية الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا