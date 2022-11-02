ولي عهد الكويت يدعو المجتمع الدولي لإنجاح مسيرة السلام بالشرق الأوسط

دعا ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، إلى التعامل والتكامل الإقليمي والتعاون بين الدول العربية، داعيا المجتمع الدولي لإنجاح مسيرة السلام بالشرق الأوسط.

وفي كلمته خلال القمة العربية المنعقدة في الجزائر، أشار الصباح إلى أن "القمة اليوم تأتي في ظل تحديات جسام تحيط بعالمنا العربي"، مؤكدا "أننا ندعم جهود الجزائر في تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية".

ودعا الأمم المتحدة إلى "مواصلة جهودها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية"، منددا بـ"انتهاك الحوثيين للأعراف الدولية، وندعو إلى ردع هذه الانتهاكات"، مضيفا: "لا حل عسكريا للصراع الدامي في سوريا، ولا بد من حل سياسي يحقق آمال الشعب السوري".

وطالب إيران بـ"احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول"، مؤكدا "أهمية حماية الممرات المائية واحترام حرية الملاحة".

وأكد الصباح: "أننا نراقب بقلق شديد تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتبعاتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية"، مشيرا إلى "أننا نجدد التأكيد على تمسكنا بالنظام الدولي المتعدد الأطراف وتعزيز الدبلوماسية القائمة لتجنيب الأجيال المقبلة تبعات الحروب".

ودعا إلى "التعامل والتكامل الإقليمي والتعاون بين دولنا لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الابتكارات والشركات في مجال المناخ"، مضيفا: "نتابع باهتمام القضايا التي تقلق عالمنا العربي، لا سيما مكافحة الإرهاب والتطرف، ونشدد الرفض التام لكافة صور الإرهاب".

وجدد الصباح دعوته لـ"تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابع تمويله، وضرورة تفعيل المبادرة الكويتية التي تبنتها الجامعة العربية في الدورة العادية رقم 57 حول الأمن الغذائي وسبل تعزيزه"، مطالبا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بـ"متابعة مبادرة الأمن الغذائي، وعلى أن توضع موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن".

المصدر: RT