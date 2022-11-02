السيسي : نحث إثيوبيا على الاستمرار في الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن انعقاد القمة العربية هو في حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية وتجديد عزيمة الصمود للحفاظ على هويتنا الوطنية، والدفاع عن حقوق شعوبنا.

إقرأ المزيد

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته منذ قليل بالقمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر، أن الأمن المائي يؤثر على عدد من الشعوب العربية، مردفًا: "نجدد التأكيد على أهمية حث إثيوبيا على الاستمرار في الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة".

ولفت السيسي الأنظار إلى القضية الفلسطينية وقال إنها ستظل أولوية للدول العربية، مؤكدًا أن مبادرة السلام العربية ستظل هي الأساس للحل.

وأكد رئيس الجمهورية، أن مصر ستظل طامحة في تحقيق شراكة فعلية، بين الدول العربية.

المصدر: القاهرة 24