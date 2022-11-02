الرئيس الفلسطيني أمام القمة العربية بالجزائر: القدس تتعرض لأشرس هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة أمام القادة العرب خلال قمة جامعة الدول العربية، إن القدس تتعرض لأشرس هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها.

وأضاف عباس في كلمته أن الشعب الفلسطيني ينتظر من أشقائه العرب أن يواصلوا وقوفهم معه بتفعيل قرارات القمم العربية.

ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أن إسرائيل تقوم بتدمير ممنهج لحل الدولتين ولم تترك لنا خيارا إلا إعادة النظر في مجمل العلاقات معها.

ودعا لبذل كل جهد لدعم مؤتمر القدس المتوقع بالقاهرة، مشيرا إلى ضرورة دعوة الأزهر والفاتيكان.

وقال عباس إن لقدس أمانة في أعناقنا وهي بحاجة إلى وقفة لنصرتها، مضيفة أن مسؤولية عائلات الشهداء والجرحى ستبقى أمانة في أعناقنا.

كما أكد عباس على الحاجة إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من ممارسات البطش الإسرائيلية، معربا عن تطلعه لدعم الدول العربية لتشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم التي ارتكبت في حق الفلسطينيين بعد وعد بلفور

المصدر: RT + وكالات