السيسي في القمة العربية: عدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين تمتد آثاره لدول المغرب العربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ من بعضه البعض، مؤكدا أن عدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين تمتد آثاره لدول المغرب العربي.

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وأضاف الرئيس المصري خلال كلمته، بالقمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر: "القمة العربية تأتي في توقيت مهم مع عدد من الأزمات العالمية، زمن تشتد به الأزمات الاقتصادية والبيئية عالميًا، وتلك التحديات أثارت العديد من التساؤلات في الشارع العربي، والتحديات تفوق قدرة أي دولة على التصدي لها منفردة".

كما أكد الرئيس السيسي، أنه ينبغي علينا تبني مقاربة شاملة لمواجهة التحديات، مشيرا إلى ضرورة ضمان قوة وحدة صف الأمة العربية الذي يمر عبر احترام استقلال الدول وحسن الجوار.

وأكد السيسي أن: "المضي قدمًا على طريق اللحاق يتطلب العمل الجاد على تسوية مختلف أزمات عاملنا العربي، وعلى رأسها القضية الفسلطينية، وأود الإشارة إلى أن قدرتنا على العمل الجماعي لتسوية القضية الفلسطينية واسترجاع الحقوق الفلسطينية، ستظل المعيار الحقيقي لمدى تماسكنا، كما تظل المبادرة العربية للسلام تجسيدًا لهذا التماسك ولرؤيتنا المشتركة إزاء الحل العاجل والشامل على أساس حل الدولتين ويكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيد للفلسطينيين وطنهم وتسمح بعودة اللاجئين، بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الأمن المائي يؤثر على عدد من الأمم العربية، مردفا: نجدد التأكيد على أهمية حث إثيوبيا على الاستمرار في الدبلوماسية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.

ووجه السيسي الدعوة للقادة العرب لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ، والتي من المقرر لها أن تنعقد خلال الأيام القليلة القادمة، بمشاركة عدد من رؤساء ومسؤولي الدول.

المصدر: وسائل إعلام مصرية