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تقرير: صحفيون عراقيون يواجهون جرائم تسجل ضد "مجهول"

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تقرير: صحفيون عراقيون يواجهون جرائم تسجل ضد
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قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن الصحفيين في البلاد يواجهون مخاطر عديدة ترتقي أغلبها إلى جرائم تسجل ضد "مجهول".

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وأضاف المرصد في تقرير له اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إن الحكومات العراقية السابقة سهلت عمليات الإفلات من العقاب، وكانت تكافئ الجناة على الجرائم التي يرتكبونها ضد الصحفيين.

وأكد التقرير أن أساليب الحكومات العراقية السابقة أسهمت في خلق بيئة آمنة للجناة الذين ارتكبوا جرائم ضد الصحفيين العراقيين. وأن عمليات التساهل والتهاون والتغطية لأسباب سياسية وشخصية على بعض الجناة، أتاحت لمرتكبي هذه الجرائم فرصة عدم المحاسبة على ما ارتكبوه.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن حكومة محمد شياع السوداني الحالية أمام فرصة للإيفاء بالتزاماتها بشأن حماية حقوق الإنسان، وعليها أن تفي بكل وعد قطعته، وكذلك إنهاء حالة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين العراقيين، فمسؤوليتها توفير الحماية لهم. 

المصدر: RT

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