ماذا قال ولي العهد الأردني في أول خطاب له أمام القمة العربية؟

قال ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إن القدس "مركز وحدتنا ودفاعنا المشترك عن هوية الأمة بأكملها".

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وأضاف الأمير الحسين، في كلمة الأردن، التي ألقاها في أعمال القمة العربية المنعقدة بالجزائر، اليوم الأربعاء، أن: "السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، خيارنا الاستراتيجي".

وأردف: "واجبنا كدول عربية تكثيف جهودنا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة، لاستئناف عملية السلام ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم".

وأكد الأمير الأردني على أن الأزمات التي يشهدها العالم، مثل تداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، تتطلب منا عملا عربيا تكامليا لمواجهتها.

وقال إن "الوقت حان لنعمل معا للوصول إلى شبكات تعاون اقتصادية عربية حقيقية وفعالة".

كما شدد على أن استقرار وأمن العراق ركيزتان لأمن المنطقة واستقرارها، منوها إلى أنه " لا بديل عن عمل جماعي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية".

وأضاف ولي العهد الأردني خلال كلمته: "لا بد من حلول تعيد الأمن والاستقرار لأشقائنا في اليمن وليبيا".

ووصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني أمس الثلاثاء إلى الجزائر، لترؤس وفد بلاده إلى القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين، مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.



المصدر: بترا