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الجيش المصري يجهز قواته لمكافحة الإرهاب والتغيرات المفاجئة

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الجيش المصري يجهز قواته لمكافحة الإرهاب والتغيرات المفاجئة
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شهد وزير الدفاع المصري، محمـد زكي، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي ( صمود - 2 ) والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.

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ويستمر التدريب لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة المصرية.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بعرض الفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف، وناقش وزير الدفاع المصري عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام، وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

المصدر: RT

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