بغداد تستضيف المُؤتمر الثالث لحوار الأديان بين العراق والفاتيكان

استضافت العاصمة العراقية بغداد اجتماعات المُؤتمر الثالث للجنة الدائمة لحوار الأديان بين العراق ودولة الفاتيكان في مقر دار ضيافة مجلس الوزراء.

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وحضر الاجتماع ممثلون من دواوين الأوقاف الدينية الثلاثة في العراق، وممثلين عن وزارة الأوقاف في حكومة إقليم کردستان العراق، ووفد دولة الفاتيكان، برعاية وزارة الخارجية العراقية متمثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووكيلة الوزارة السفيرة صفية طالب السهيل، عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر، ودائرة أوروبا في الوزارة.

واستهل المؤتمر أعماله بالجلسة الإفتتاحية التي ألقى خلالها وكيل الوزارة عمر البرزنجي كلمة أشار فيها إلى أهمية عقد هذا المؤتمر، الذي جاء كتجسيد عملي لإشاعة قيم التسامح والمحبة والسلام بين شعوب العالم المختلفة، والتي تمثل أبرز الروابط والمشتركات التي تجتمع عليها الديانات السماوية الثلاث.

وأشار البرزنجي إلى أن هذا المؤتمر الذي يعد أحد مخرجات زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق في عام 2021، يمثل رسالة واضحة بأن العراق، ورغم الصعاب التي مر بها، إلا إنّه قادر على مد جسور التعاون والعمل المشترك من خلال الحوار الفعال بين الديانات المختلفة.

المصدر: RT



